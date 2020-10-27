У солиста «Би-2» обнаружили коронавирус

У российского музыканта и основателя группы «Би-2» Левы обнаружили коронавирус, болезнь протекает в легкой форме, сообщил представитель коллектива.

«Болезнь протекает в легкой форме. Он уже практически здоров. К концертам (в ноябре) карантин Левы закончится», – передает РИА «Новости» слова представителя.

Известно также, что самочувствие певца с каждым днем становится лучше, и вирус не задел легкие.

Ранее с коронавирусом госпитализировали заслуженного артиста России Гошу Куценко. Также врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у рок-певицы Земфиры, артистка находится на домашней изоляции.

В сентябре оперная певица Анна Нетребко была госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусом. Коронавирус также обнаружили у российской певицы Риты Дакоты и испанского актера Антонио Бандераса.