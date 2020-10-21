Заслуженный артист России Гоша Куценко госпитализирован с коронавирусом, сообщил его агент.

«Да, он госпитализирован», – подтвердил ТАСС агент.

Сам Куценко в соцсетях заявил, что заразился коронавирусом. Он уточнил, что в связи с его госпитализацией спектакль «Love Letters», который назначен на 21 и 22 октября, перенесен на 8 декабря.

«Ковид – коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите себе и врачам. Они опять взялись за подвиги», – отметил в Instagram.

В сентябре оперная певица Анна Нетребко была госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусом. Коронавирус также обнаружили у российской певицы Риты Дакоты и испанского актера Антонио Бандераса.