Анну Нетребко госпитализировали с коронавирусом

Оперная певица Анна Нетребко сообщила в соцсетях, что была госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусом.

Нетребко сообщила в Instagram, что она уже пять дней находится в больнице с ковидной пневмонией.

«Скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь», – добавила артистка.

Анна Нетребко – российская и австрийская оперная певица (сопрано), народная артистка России, лауреат Государственной премии России.

Ранее коронавирус обнаружили у российской певицы Риты Дакоты и испанского актера Антонио Бандераса.