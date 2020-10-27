Коронавирусом переболел каждый тридцатый москвич Поклонскую и Милонова не пустили в Госдуму из-за отказа от теста на коронавирус Земфира заболела коронавирусом 27 октября 2020, 12:13

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Врачи диагностировали у рок-певицы Земфиры коронавирусную инфекцию, артистка находится на домашней изоляции. 44-летняя певица по собственной инициативе обратилась к врачам и сдала тест на коронавирус на всякий случай, результат оказался положительным, сообщает Telegram-канал Mash. Медики не госпитализировали певицу. Сейчас артистка находится на домашней изоляции и проходит лечение по рекомендации медиков. Ранее заслуженного артиста России Гошу Куценко госпитализировали с коронавирусом.

