Суд впервые признал геноцид советского народа нацистами

Суд в России признал геноцидом массовые убийства мирных граждан нацистами по делу об уничтожении жителей деревни Жестяная Горка в Новгородской области в 1942 году. Такое решение стало первым в российском судопроизводстве.

Глава гражданско-правового отдела прокуратуры Новгородской области Виталий Новиков пояснил, что по уставу Нюрнбергского трибунала военные преступления не имеют сроков давности, при этом «истребление этнических групп советского народа» в ходе войны ранее не признавались официально, передает РИА «Новости».

«Прошу фактом, имеющим юридическое значение, признать преступления «тайлькоманды» в отношении не менее 2,6 тыс. граждан на Жестяной Горке военными преступлениями против человечества и геноцидом национальных и этнических групп советского народа для колонизации захваченных земель немцами», – сказал Новиков.

Нацистские каратели в 1942 году в поселке Жестяная Горка проводили массовые расстрелы жителей, в 2019 году там нашли свыше 500 останков, в том числе множество останков детей.

Генпрокуратура называла организатором расправ над советскими гражданами немецкого генерала Герцога Курта, осужденного в декабре 1947 года Военным трибуналом Ленинградского военного округа к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на 25 лет. Иск ведомства был подан в конце сентября.

В прошлом году журналисты обратились с запросом в Центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге, которое занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях в Германии и по всему миру. Речь шла о причастности граждан Германии и Латвии к военным преступлениям на территории Новгородской области в 1941-1943 годах, а также к военным преступлениям в 1942 году против детей-сирот в городе Ейске.