В России завели уголовное дело о геноциде детей в 1942 году

По факту убийства воспитанников Ейского детского дома в 1942 году возбуждено уголовное дело по статье «геноцид», сообщает Следственный комитет России.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид)», – говорится в сообщении на сайте СК.

СК отмечает, что преступление совершила зондеркоманда СС-10 «а», возглавляемая доктором Куртом Кристманом. На вооружении у подразделения были мобильные газовые камеры. Само массовое убийство совершили члены зондеркоманды СС-10 «а» с участием начальника гестапо города обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта Кандлера и врача Штрауха.

Тела убитых детей обнаружили после освобождения Краснодарского края в 1943 году в районе Широчанского хутора.

Часть военнослужащих, в том числе и Курт Кристман, за совершение этих преступлений были осуждены, однако Бедедекер, Кандлер, Штраух и другие неустановленные лица так и не понесли наказание.

10 октября сообщалось, что в городе Ейск Краснодарского края прошла акция «Свеча памяти», посвященная 214 детям детдома, которые были замучены нацистами в октябре 1942 года. Акцию провели в годовщину трагедии.

Перед этим СМИ впервые опубликовали подлинные архивные документы о казни воспитанников детского дома. В документах есть заключения экспертов, занимавшихся расследованием, и показания свидетелей.