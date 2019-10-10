В Краснодарском крае прошла акция в память о замученных нацистами детях

В городе Ейск Краснодарского края прошла акция «Свеча памяти», посвященная 214 детям детского дома, замученным нацистами в октябре 1942 года.

Акция состоялась 10 октября, в годовщину трагедии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В памятных мероприятиях у братской могилы детей приняли участие депутат Законодательного собрания края, член центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Борис Левитский, глава города Ейска Валерий Кульков, представители законодательной и исполнительной власти, прокуратуры, воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейцы.

Член центрального штаба «Бессмертного полка России» Борис Левицкий, обращаясь к участникам акции, отметил что необходимо передавать новому поколению информацию о подобных трагедиях, о том, какой ценой нашего народу досталась победа в самой кровопролитной войне: «Мы будем помнить об этом, не позволим переписывать историю, а правду будем передавать нашим потомкам».

Также он рассказал участникам о проекте «Без срока давности», инициированным «Поисковым движением России».

«Президент России Владимир Путин поддержал этот общественный проект. Он был озвучен поисковиками в Кремле для того, чтобы факты исторических злодеяний фашистов были осмыслены по-новому, чтобы они были известны современной молодежи и, чтобы эксперты различного уровня смогли дать им правовую оценку», – отметил Левицкий.

К акции присоединились представители Крымского региона – именно из прифронтового Симферополя были вывезены дети в Ейск – в возложении цветов к могиле убитых нацистами детей приняли участие заместитель главы администрации Симферополя Якуб Зейтуллаев, а также председатель совета народных депутатов Геворг Казарян.

«Переполняют эмоции от того, что мы сегодня услышали здесь и во время конференции, прошедшей в музее, – обратился к присутствующим заместитель главы администрации Симферополя Якуб Зейтулаев. – Сердце и рассудок отказывается принимать зверства нацистов. Современное поколение должно сделать все, чтобы не допустить повторения подобных фактов».

Напомним, 7 октября, СМИ впервые опубликовали подлинные архивные документы о казни воспитанников детского дома – заключения экспертов, которые занимались расследованием дела, а также показания свидетелей тех страшных событий.

«Когда была разрыта могила, эта страшная картина представилась нашим глазам. Все дети лежали беспорядочно, многие, прощаясь, были обняты друг с другом, некоторые мальчики и девочки держали в руках свои костыли. При тщательном осмотре нами не было обнаружено каких-либо следов огнестрельных ран или увечий, все кости черепа были целы. Все это еще раз подтвердило, что дети были закопаны живьем», – свидетельствует акт исследования братской могилы, в которой были погребены дети.

По традиции участники акции почтили память погибших минутой молчания. После чего к могиле 214 детей, жизнь которых оборвалась во время оккупации Ейска фашистками захватчиками, участники возложили цветы.