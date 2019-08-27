Названы имена латвийских карателей, виновных в геноциде в годы ВОВ

Управление ФСБ по Новгородской области опубликовало список имен карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное.

В предоставленном управлением ФСБ списке карателей от 1967 года фигурируют 19 имен тех, кто истреблял мирное население в годы оккупации: Рудольф Гроте, Олег Климов, Сергей Коржи, Загерс Цагерс, Карлис Лацис, Адольф Клибус, Янис Цирулис, Харис Лиепиньш, Артур Кривиньш и другие, передает РИА «Новости».

Все они – уроженцы или жители Латвийской ССР. В документе также приводятся приметы карателей: рост, телосложение, цвет волос и глаз, упоминается владение русским и другими языками. Кроме того, в списке у некоторых указаны воинские звания, места проживания после войны. Так, Эрих Бухрот в 1945 году находился в Германии.

Сведений, понесли ли каратели наказание, в документе нет.

При этом руководитель отдела по расследованию особо важных дел управления СК по Новгородской области Сергей Килессо сообщил, что некоторые члены группы латвийских карателей могут быть живы.

Он напомнил о телевизионных кадрах из Латвии, Эстонии, «где счастливые преклонные люди, пышущие жизнью, с нацистскими флагами и в нацистской форме бегают вокруг площади и отдают нацистские приветствия». «Почему бы кому-то из них не оказаться тем, кто действовал в Жестяной Горке», – предположил Килессо.

Он допустил, что расследование выявит новых карателей, имена которых ранее не были известны.

В мае Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Специалисты эксгумировали пока около 500 останков. Всего в районе Жестяной Горки оккупантами были расстреляны около 3 тыс. человек.