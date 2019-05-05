Под Новгородом найдены «расстрельные ямы» с останками тысяч погибших

В Новгородской области у деревни Жестяная Горка Батецкого района найдены массовые захоронения гражданских лиц времен Великой Отечественной войны, в них могут находиться останки более трех тысяч человек, сообщает СУ СК по региону.

Захоронения были найдены общественной организацией «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова» в конце апреля, сообщается на сайте СУ СК.

«В ходе осмотра места происшествия из ямы при раскопках извлечены пять скелетированных трупов, у трех из которых визуально зафиксированы, предположительно, огнестрельные ранения головы (черепа), также обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды. В непосредственной близости от могильника обнаружены и изъяты гильзы от автоматического оружия иностранного производства», – говорится в сообщении.

Следователи проводят экспертизы для установления возраста, пола погибших, причины смерти. Также изучаются архивные и научно-исторические данные.

Предполагается, что у деревни Жестяная Горка в шести расстрельных ямах могут находиться останки свыше трех тысяч советских мирных граждан различных национальностей, в том числе женщин и детей, которые были казнены оккупантами в 1941–1943 годах.

«В настоящее время продолжают проводиться поисковые мероприятия с целью обнаружения мест захоронений в районе деревни Жестяная Горка, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

В конце марта в центре Бреста подняли на поверхность останки свыше 1,2 тыс. расстрелянных фашистами узников гетто.