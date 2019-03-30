Останки свыше тысячи заключенных Брестского гетто подняли на поверхность

Останки свыше 1,2 тыс. расстрелянных фашистами узников гетто подняли на поверхность в центре Бреста, об этом сообщила пресс-служба Брестского горисполкома.

Массовое захоронение времен Великой Отечественной было обнаружено в центре Бреста в январе во время строительства жилых домов, после чего на месте начались поисковые работы, передает ТАСС.

«Объект закончен. Длина расстрельной ямы 40 метров, ширина – четыре. Всего были обнаружены останки 1214 человек. Они находились на глубине от полутора до 1,8 метра», – сказал руководитель поисковых работ лейтенант Дмитрий Каминский.

По его словам, там были найдены фрагменты одежды, обуви и девятимиллиметровые гильзы. Остальная территория застройки также проверена поисковыми отрядами.

«Других захоронений на ней нет. Мы благодарны городским властям, компании-инвестору за внимание и всяческое содействие. Без вашей помощи поисковые работы растянулись бы еще на два месяца», – отметил Каминский.

Во время оккупации в Брестском гетто, по разным данным, были до 28 тыс. евреев, в конце 1942 года нацисты уничтожили его. Порядка 17 тыс. заключенных вывезли и расстреляли в урочище Бронная Гора в Березовском районе.