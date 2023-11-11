До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.5 комментариев
Экс-агент британской разведки предрек рост дезертирства в рядах ВСУ
В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшее время вырастет число дезертиров, такое мнение выразил бывший агент британской секретной разведывательной службы MI6 Аластер Крук.
«Это серьезно. Русские намерены закончить это. И я думаю, что это будет еще один момент, когда мы увидим, возможно, еще больше дезертиров», – сказал Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает «Российская газета».
По мнению Крука, из-за ситуации на фронте генералы ВСУ могут избавиться от президента Украины Владимира Зеленского, отправив его в ссылку за рубеж. Экс-агент уверен, что это возможно, если главком ВСУ Валерий Залужный или любой другой военачальник заручится достаточной поддержкой.
Ранее украинский военнопленный рассказал о десятках дезертиров и лжи командиров.