Украинский военнопленный рассказал о десятках дезертиров и лжи командиров из-за ситуации на фронте

Tекст: Александра Юдина

По его словам, моральное состояние бойцов на данный момент ниже среднего, так как военнослужащие видят – есть подозрения, что подразделение погибнет в бою, однако командование уверяют действовать, после чего люди остаются, но происходит именно то, чего опасались, передает РИА «Новости».

Также военнопленный заметил, что решение дезертировать принимают те, кто уже был в бою и увидел реальную картину происходящего. После этого, по словам пленного бойца, ребята ничего не рассказывали, а только несколько дней пили водку, а потом собирали вещи и уходили в самоволку.

«Больше десяти таких было точно. Может, около 50. Много людей ушло. Разворачиваются и просто уходят. Наверное, от осознания, что начальство врет. Все их разговоры – это неправда. Люди думают и понимают, что это просто мясорубка. Просто на смерть едешь и все», – заключил пленный.

Ранее сообщалось, что на Украине приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненные проявления расстройств психики. В Киеве также начали мобилизацию мужчин старше 50 лет. Кроме того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели. Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину.

