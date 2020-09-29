Прокуратура попросила признать геноцидом убийства в Новгородской области в 1942 году

Прокуратура Новгородской области намерена направить в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в деревне Жестяная Горка в 1942 году, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«По поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуратурой Новгородской области изучены материалы по факту обнаружения в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Ленинградской (с 5 июля 1944 года на основании Указа президиума Верховного совета СССР «Об образовании Новгородской области в составе РСФСР» – Новгородской) области массового захоронения лиц из числа мирного населения и военнопленных времен Великой Отечественной войны... В целях признания этих фактов военными преступлениями и преступлениями против человечества, а также геноцида национальных, этнических и расовых групп, представляющих собой население СССР... прокуратурой Новгородской области будет направлено в Солецкий районный суд заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение», – передает РИА «Новости» сообщение Генпрокуратуры.

Установлено, что в 1942 году для массового убийства советских граждан немецко-фашистскими захватчиками была сформирована «тайлькоманда» полиции безопасности и СД, насчитывавшая более 20 человек, которую возглавляли лица из числа офицерского состава немецкого и австрийского происхождения, в качестве исполнителей в нее также вошли выходцы из Латвийской ССР.

«Организатором расправ над советскими гражданами в Новгородской области стал немецкий генерал Герцог Курт, осужденный в декабре 1947 года Военным трибуналом Ленинградского военного округа к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на 25 лет», – отмечается в сообщении.

Уточняется, что в 1942–1943 годах в Жестяной Горке бойцы «тайлькоманды» систематически расстреливали, пытали до смерти мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты, в ходе которых применяли пытки и истязания, а после арестованных убивали за пределами деревни, сбрасывая тела в ямы. В этот период ими было убито не менее 2600 человек.

Вместе с тем, непосредственные исполнители преступлений к уголовной ответственности не привлекались, их преступным действиям процессуальная оценка не давалась, подчеркнули в ведомстве.

В прошлом году журналисты обратились с запросом в Центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге, которое занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях в Германии и по всему миру. Речь шла о причастности граждан Германии и Латвии к военным преступлениям на территории Новгородской области в 1941-1943 годах, а также к военным преступлениям в 1942 году против детей-сирот в городе Ейске.