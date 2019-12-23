В Германии проверят дело о геноциде детей в Ейске в 1942 году

В Германии возобновилась проверка двух дел о геноциде в Ейске и в Новгородской области во время Великой Отечественной войны, заявил старший прокурор, замглавы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.

«Не в последнюю очередь благодаря запросам РИА Новости мы узнали, что в Российской Федерации продолжаются расследования действий подразделения группы развертывания СД (вспомогательная полиция при службе безопасности рейхсфюрера СС, обвиняется в массовых убийствах гражданских лиц на территории Европы и СССР) в Жестяной Горке и Ейске. Во время моей последней командировки в ноябре я просмотрел документы в этой связи в Государственном архиве Российской Федерации. Действия данной группы развертывания уже были предметом обширных расследований в прошлом. В частности, тщательно расследовалось убийство детей в Ейске. Теперь нужно сравнить, есть ли новые факты о преступниках», – рассказал прокурор.

Он добавил, что в Германии «вновь занимаются обоими преступлениями», передает РИА «Новости».

Ранее журналисты обратились с запросом в центральное управлении по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге, которое занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях в Германии и по всему миру. Речь шла о причастности граждан Германии и Латвии к военным преступлениям на территории Новгородской области в 1941-1943 годах, а также к военным преступлениям в 1942 году против детей-сирот в городе Ейске.

При помощи сотрудников центрального управления в Людвигсбурге удалось получить дополнительную информацию и установить личности двух из 19 карателей, которые, по данным России, причастны к военным преступлениям на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны.