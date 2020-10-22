Путин сравнил последствия двух революций и пандемии для экономики Украины

Падение уровня производства на Украине в результате двух революций превысило по масштабам эффект, который оказала пандемия, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Смотрите, на Украине: четвертый год одна революция, 14-й год – другая революция, результат? Почитайте статистику самих украинских служб статистических. Падение производства, как будто у них не одна пандемия уже прошла. Некоторые отрасли производства, которыми гордился весь Советский Союз и сама Украина, – авиастроение, судостроение, ракетостроение – это то, что создавалось поколениями граждан Советского Союза, всеми республиками, и чем, конечно, могла и должна была гордиться Украина. Этого почти ничего не существует», – приводит его слова ТАСС.

Президент выразил сожаление, что падение производства в республике приводит к ее деиндустриализации в сравнении с экономическими показателями в составе СССР. «Где это все теперь и зачем это все утрачено? Это просто глупость тех, кто это сделал, просто глупость и все. Происходит деиндустриализация Украины. Она была одной из, а может быть даже самой индустриальной республикой [в составе СССР]», – отметил президент России.

По актуальным данным Государственной службы статистики Украины, промышленное производство в стране продолжает падение, за последние восемь месяцев оно сократилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Между тем, как сообщал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, Киев теряет около 20 млрд долларов в год из-за введенных Москвой санкций и невозможности экспортировать украинскую продукцию в Россию.

Напомним, Путин поддержал идею разрешить трем предприятиям Украины поставлять свои товары в Россию. Он также заявил, что Россия готова к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной по вопросам экономического сотрудничества.