Путин разрешил поставки в Россию с двух украинских предприятий

Президент Владимир Путин поддержал идею разрешить двум предприятиям Украины поставлять свои товары в Россию. Он также заявил, что Россия готова к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной по вопросам экономического сотрудничества.

«Не мы вводили эти ограничения, все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной», – цитирует Путина ТАСС.

С инициативой разрешить поставки с двух предприятий из Украины в Россию выступил премьер Михаил Мишустин. Российский лидер поддержал предложение, он призвал считать разрешение на поставки в Россию первым шагом и жестом доброй воли с российской стороны, передает РИА «Новости».

«Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями был очень высоким, это приносило взаимную пользу, выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой», – отметил он.

В начале октября президент России Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин встретились с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. В рамках встречи Путин заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса, а Мишустин сообщил о возможности рассмотреть снятие санкций с некоторых украинских предприятий.