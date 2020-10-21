Медведчук оценил потери Украины от российских санкций

Киев теряет около 20 млрд долларов в год из-за введенных Москвой санкций и невозможности экспортировать украинскую продукцию в Россию, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Санкции в отношении Украины являются более тяжкими и повлекли крайне отрицательные результаты для нашей страны, потому что наш рынок, экспортный потенциал продукции Украины – это, в первую очередь, в Россию и страны СНГ», – цитирует РИА «Новости» Медведчука.

Он пояснил, что с одной стороны Украина нарастила экспорт в страны ЕС на несколько млрд долларов, а с другой стороны – потеряла около 20 млрд в год экспортного потенциала реализации украинской продукции на территории России и стран СНГ.

«Результат очевиден – без радикального измерения экономического курса нашей страны мы не можем двигаться вперед», – добавил Медведчук.

В среду представители России и Украины впервые с 2014 года проводят в Москве встречу, на которой планируют обсудить вопросы торгово-экономического двустороннего сотрудничества.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею разрешить трем предприятиям Украины поставлять свои товары в Россию. Он также заявил, что Россия готова к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной по вопросам экономического сотрудничества.

В начале октября президент России Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин встретились с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. В рамках встречи Путин заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса, а Мишустин сообщил о возможности рассмотреть снятие санкций с некоторых украинских предприятий.