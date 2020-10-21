Россия и Украина впервые с 2014 года решили обсудить торговое сотрудничество

Представители России и Украины впервые с 2014 года проводят в Москве встречу, на которой планируют обсудить вопросы торгово-экономического двустороннего сотрудничества.

Торгово-промышленная палата России совместно с украинской Ассоциацией «Лига машиностроителей и работодателей Украины «Укрмашстрой» организовали круглый стол. В последний раз подобное мероприятие проходило в январе 2014 году, передает РИА «Новости».

С российской стороны на мероприятии присутствуют глава ТПП России Сергей Катырин, гендиректор Союза «Белгородская ТПП» Владимир Герасименко, а с украинской – в онлайн-формате участвует председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, депутат Верховной Рады Александр Колтунович, председатель совета Ассоциации «Укрмашстрой» Владимир Саченко.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею разрешить трем предприятиям Украины поставлять свои товары в Россию. Он также заявил, что Россия готова к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной по вопросам экономического сотрудничества.

В начале октября президент России Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин встретились с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. В рамках встречи Путин заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса, а Мишустин сообщил о возможности рассмотреть снятие санкций с некоторых украинских предприятий.