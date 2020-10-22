Путин заявил об отсутствии необходимости возвращаться к режиму нерабочих дней

России нет нужды возвращаться к режиму нерабочих дней, которые вводились весной 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

России удалось с самого начала найти баланс мер по борьбе с этим заболеванием, передает ТАСС слова главы государства.

Он отметил, что сокращение экономики России в период пандемии оказалось вдвое меньше, чем в зоне евро. Правительство страны также может продлить льготы по налогам для бизнеса, которые скоро заканчиваются, указал Путин.

«Как бы ни было трудно, как я уже много раз говорил, вместе, опираясь на поддержку и доверие народа, мы пройдем этот сложный период», – сказал Путин, сообщает РИА «Новости».

«Нет необходимости вводить жесткие ограничения, нет необходимости закрывать предприятия. Есть необходимость скорректировать поддержку отдельных отраслей, скажем, малого и среднего бизнеса, некоторые направления этой работы требуют дополнительной поддержки», – отметил глава государства.

Он добавил, что возможно продление льгот по налогам и другим направлениям, которые могут скоро закончиться. «Есть необходимость внимательно посмотреть на перевозки, на транспорт, на сферу обслуживания. Мы это все знаем, все видим и будем продолжать работать по этим направлениям», – указал президент.

Также Путин предупредил, что коронавирус еще не отступил, он по-прежнему представляет серьезную угрозу.

Кроме того, президент в ходе выступления отметил, что сила государства – не в тотальном контроле, не в ущемлении гражданской активности, а в доверии граждан. Также он заявил, что настоящую демократию импортировать невозможно, как и настоящее гражданское общество.

Напомним, период нерабочих дней в России весной 2020 года вводился и продлевался из-за пандемии коронавирусной инфекции, которую Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта.

В сентябре Путин, выступая на расширенном заседании президиума Госсовета, отметил, что меры поддержки спроса на жилье, принятые весной, дают необходимый эффект. При этом он призвал обеспечить выбор и баланс цен на рынке недвижимости. Также глава государства заявил, что борьба с коронавирусом еще не закончена, терять бдительность нельзя.