Путин призвал россиян не терять бдительность в борьбе с коронавирусом

Борьба с коронавирусом еще не закончена, терять бдительность нельзя, заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета.

«Борьба с эпидемией еще далеко не закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя», – приводит его слова ТАСС.

Он обратился к гражданам с просьбой проявлять осторожность. «Риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами», – добавил Путин.

Глава государства попросил россиян соблюдать все рекомендации врачей – это нужно для безопасности и защиты здоровья, передает РИА «Новости» слова российского лидера.

«Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще несколько месяцев тому назад. Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу. Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной прибегать, я уже говорил об этом совсем недавно, к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практики ограничений», – добавил Путин.

Ранее в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прямых оснований для введения в России новых карантинных мер из-за коронавирусной инфекции на данный момент нет.