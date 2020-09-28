Попова заявила об отсутствии оснований для новых ограничений по коронавирусу

Прямых оснований для введения в России новых карантинных мер из-за коронавирусной инфекции на данный момент нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня говорить о том, что мы будем вводить какие-то карантинные меры, оснований прямых нет», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на радио «Комсомольская правда».

По словам Поповой, новые ограничения не потребуются, если будут соблюдаться меры профилактики распространения вируса. «Если мы будем ходить в маске, если мы будем правильно обрабатывать руки и предметы вокруг себя и заботиться о своих близких – пожилых и маленьких, своих друзьях и коллегах по работе, тогда ничего плохого не произойдет», – отметила глава Роспотребнадзора.

Она отметила также, что не более 2% школьников в России являются носителями коронавируса.

По словам Поповой, более половины от общего количества больничных коек в России, развернутых для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, свободны. «Мы обеспечены койками – сегодня свободный коечный фонд составляет 51% от тех коек, которые запланированы для ковидных больных. То есть сегодня у нас без резервных [коек], которые разворачиваются дополнительно в случае необходимости», – отметила она.

Глава Роспотребнадзора указала, что наблюдаемый в настоящее время рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией был ожидаем. «Мы предполагали, что они будут расти, ровно потому, что вирус ведет себя как вирус респираторный, у которого формируется очевидная сезонность. Он приходит к нам в большей степени в холодный период года, а в Южном полушарии он, так скажем, наступал очень интенсивно в холодный период года для Южного полушария», – сказала Попова.

Она объяснила, что основными причинами роста заболеваемости является как сезонность вируса, так и то, что люди стали больше контактировать в коллективах.

Также Попова сообщила, что примерно четверть жителей Москвы имеют антитела к коронавирусу, а в Калининграде их доля составляет 50%.

Кроме того, указала она, в мире зарегистрировано не больше десяти достоверных случаев повторного заражения коронавирусом.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 8135 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 27,0% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 1 159 573 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 945 920 человек, из них 2702 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксирован 61 летальный случай.

За весь период в России от коронавируса скончались 20 385 человек. Накануне, 27 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7867. Таким образом, число новых случаев выросло на 268.