Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.4 комментария
Мирошник: Визит делегации США снизил число украинских ударов по России
Количество пострадавших от действий украинских войск мирных жителей заметно уменьшилось за прошедшую неделю, это связано с визитом делегации США в Россию, заявил посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник.
С 31 августа по 6 сентября ранения получили 266 россиян, еще 46 человек погибли. Неделей ранее число пострадавших составляло 330 граждан, а жертвами стали 53 жителя.
«На фоне значительных ответных ударов ВС РФ по военным и объектам двойного назначения на территории Украины, а также введения краткосрочных взаимных точечных ограничений нанесения ударов на период нахождения в России и на Украине представителей США, прибывших для проведения консультаций по мирному урегулированию, произошло некоторое снижение числа террористических атак ВФУ и количества пострадавших гражданских лиц по сравнению с показателями предыдущей недели», – пояснил дипломат, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе украинские войска совершили 37 тыс. атак по российской гражданской инфраструктуре.
В начале августа от ударов ВСУ погибли 49 мирных жителей.