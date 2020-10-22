Путин предупредил о грядущих «тектонических сдвигах» во всех сферах

Коронавирус еще не отступил, он по-прежнему представляет серьезную угрозу, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Коронавирус не отступил, к сожалению, и представляет до сих пор серьезную угрозу. И, вероятно, такой тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время, что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причем во всех сферах жизни», – передает слова главы государства РИА «Новости».

«Вообще, конечно, мы понимаем, что эпидемия, видим это, что эпидемия коронавируса серьезно изменила общественную, деловую, международную жизнь. Скажу больше: повседневную привычную жизнь каждого человека», – подчеркнул президент.

Путин отметил, что людям предстоит еще глубоко осмыслить, как «эпидемия повлияла и повлияет на настоящее и будущее человечества».

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 15 971 случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировано 290 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 25 242 человека.

Российский Центр мониторинга биологических рисков подсчитал, что полностью пандемия коронавируса в России закончится в декабре 2021 года.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.