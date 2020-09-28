Путин призвал обеспечить баланс цен на рынке недвижимости

Президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании президиума Госсовета, отметил, что меры поддержки спроса на жилье дают необходимый эффект. При этом он призвал обеспечить выбор и баланс цен на рынке недвижимости.

Глава государства пояснил, что не должно быть необоснованных скачков цен, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что главы регионов несут персональную ответственность за жилищное строительство.

«Успешное достижение национальных целей, повышение качества жизни людей – это ключевой ориентир, ключевое звено оценки эффективности, как федеральных властей, так и региональных управленческих структур», – отметил Российский лидер.

Кроме того, он добавил, что у российских регионов должна быть возможность маневрировать средствами для осуществления национальных целей.

«У регионов должна быть возможность маневрировать средствами и, конечно, четкое понимание того, как будет в целом выстраиваться финансовое, бюджетное взаимодействие субъекта федерации и центра в 2021-м и последующих годах», – сказал Путин.

Глава российского государства пояснил, что основные мероприятия национальных проектов приходятся на регионы, именно там – в городах, в поселках необходимо добиваться реальных позитивных изменений.

«Поэтому инициатива, приоритет, веское слово в дополнительной настройке нацпроектов должны принадлежать субъектам федерации, которые видят ситуацию на местах», – отметил президент.

«Сразу отмечу: все наши национальные цели остаются неизменными, несмотря ни на какие трудности сегодняшнего дня», – сказал Путин, напомнив, что таких целей – пять.

«Это сбережение здоровья и благополучия людей, создание комфортной и безопасной среды для жизни, укрепление экономики и открытие новых возможностей для самореализации граждан, а также широкое повседневное внедрение цифровых технологий», – пояснил президент.

По словам Путина, с начала 2021 года необходимо вести мониторинг реализации национальных проектов в России. Президент напомнил, что правительству при участии Госсовета было поручено до конца октября скорректировать национальные проекты, уточнить их показатели. «Понятно, в связи с чем возникли такие необходимости, такая необходимость в корректировке с учетом именно тех сложностей текущего момента, о которых я только что упомянул. Но также необходимо выстроить обновленную систему контроля и совместную скоординированную работу по национальным проектам», – сказал Путин.



«Регионы должны знать, какие конкретно задачи стоят перед ними, как будет вестись мониторинг достижения этих задач, какие мероприятия и в каком объеме будут профинансированы. К сожалению, пока еще не все цифры и параметры доведены до региональных управленческих команд. Я прошу правительство сделать это в самые сжатые сроки», – сказал президент.