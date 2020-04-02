Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля

Президент Владимир Путин в ходе обращения к российскому народу сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата.

Глава государства отметил, что нерабочая неделя дала России выиграть время для упреждающих действий в борьбе с эпидемией. Удается оградить от угрозы коронавируса людей старшего поколения и не допустить вспышки эпидемии в детсадах и школах, передает РИА «Новости».

Однако угроза коронавируса сохраняется, пик эпидемии в мире и России еще не пройдет, сказал президент.