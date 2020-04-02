Путин допустил возможность сокращения нерабочего периода

Объявленный период нерабочих дней может быть сокращен в зависимости от развития ситуации с коронавирусом, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к гражданам.

«С учетом развития ситуации будем принимать дополнительные решения, и если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», – цитирует пресс-служба Кремля президента.

Глава государства особо подчеркнул, что при реализации мер по борьбе с коронавирусом нельзя забывать о важности сохранение рабочих мест и доходов граждан.

«Это общий приоритет для правительства, регионов, бизнеса. Эффективная, стабильно работающая экономика лежит в основе решения наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохранения», – добавил он.

Путин призвал россиян и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей, беречь себя и своих близких.

«Даже короткое время этой недели показало, что когда мы понимаем сложность ситуации, нам удается снизить риски. Уверен, мы и впредь будем действовать так же согласованно и надежно. И самое главное – на опережение», – заключил президент.

Напомним, президент выступил со вторым обращением к гражданам страны в связи с ситуацией по коронавирусу. Путин сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.