Путин наделит губернаторов дополнительными полномочиями

Главам регионов в связи с распространением коронавирусной инфекции и продлением нерабочих дней до 30 апреля будут предоставлены дополнительные полномочия, они до конца недели должны будут определить набор конкретных мер, сообщил президент Владимир Путин.

«Главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры», – приводятся его слова на сайте Кремля.

«Ситуация меняется, и в разных регионах, даже в их отдельных муниципалитетах, она также складывается по-разному. У нас большая, очень большая страна, разная плотность населения, есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей, например, так, как в Москве, где переломить ситуацию – несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей – пока не удается. А есть регионы, которых, к сожалению, все меньше и меньше, где еще не зафиксировано, слава богу, ни одного случая заболевания», – отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что жесткость ограничений в регионах должна зависеть от эпидемиологической ситуации.

Органы власти, медучреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу, перечислил Путин.

При необходимости дополнительных ограничений по работе системообразующих предприятий, регионы обязаны согласовывать решение с федеральным правительством, отметил президент. Кроме того, власти регионов должны согласовывать свои действия по борьбе с коронавирусом с Роспотребнадзором.

Он поручил полпредам плотно контролировать работу регионов. Вся информация должна поступать в координационный совет при правительстве, сказал глава государства.

Кроме того, Путин сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата.