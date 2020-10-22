Путин сказал, в чем сила государства

Сила государства – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов, не в вытеснении частной инициативы или ущемлении гражданской активности и даже не в мощи вооружённых сил и оборонного потенциала, заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Не в вытеснении частной инициативы или ущемлении гражданской активности. Даже не в мощи вооружённых сил и оборонного потенциала. Хотя, думаю, вы понимаете, насколько эта составляющая важна для России с учётом её географии, целого комплекса геополитических вызовов», - заявил президент.



«Убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан. Вот в чем сила государства. Люди, как известно, источник власти. И эта формула заключается не только в том, чтобы прийти на избирательный участок и проголосовать, а в готовности делегировать избранной власти широкие полномочия, видеть в государстве, в его органах, его служащих своих представителей, тех, кому доверено принимать решения, но с кого и строго надлежит спрашивать за исполнение обязанностей», - отметил Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что в отдаленном будущем государство могут сменить другие формы социальной организации, этот вариант, по его словам, нельзя исключать. Пандемия показала, насколько важна ответственность и собранность власти для борьбы со страхом в обществе, подчеркнул президент, передает ТАСС.

Ранее Путин заявил о необходимости уделить отдельное внимание вопросам развития систем здравоохранения и координации усилий в борьбе с COVID странам-участникам межпартийного форума «ШОС+». В среду президент призвал провести вакцинацию от коронавирусной инфекции по всей России.