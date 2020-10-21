Путин призвал провести вакцинацию от коронавируса по всей России

Необходимо развернуть вакцинацию от коронавирусной инфекции по всей стране, заявил президент Владимир Путин.

«Появились препараты, медикаменты, вакцина появляется, и генеральный путь этой борьбы – это продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране», – цитирует Путина РИА «Новости».

Также он отметил, что власти не планируют жестких ограничительных мер по коронавирусу. «По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать», – сказал глава государства.

Оборот российских вакцин на мировом рынке может составить 100 млрд долларов, отметил Путин. Он предложил выработать бизнесу корпоративные меры предосторожности от распространения коронавируса, Президент призвал бизнес тщательно следить за соблюдением антикоронавирусных мер на предприятиях, чтобы избежать даже точечных ограничений, сообщает ТАСС.

Он добавил, что руководство страны на данный момент не планирует «жестких и тотальных» ограничительных мер на фоне пандемии, у правительства нет таких планов. Путин обратил внимание, что рост смертности от коронавируса связан в том числе с более тщательной фиксацией причин смерти.

Президент подчеркнул, что вакцинация россиян от COVID-19 – задача номер один, а экспорт вакцины важен, но вторичен. Президент добавил, что российские медики в целом научились бороться с коронавирусом, не смотря на рост числа заболевших.

Также в среду российский лидер предупредил, что в мировой экономике могут возникнуть новые острые проблемы.