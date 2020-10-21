Путин предупредил о новых «острых проблемах» в мировой экономике

Президент Владимир Путин не исключил «новые острые проблемы в мировой экономике».

«Отмечу, что процессы восстановления мировой экономики, вы и сами это хорошо знаете, крайне неустойчивы. Более того, она может столкнуться с новыми острыми проблемами», – передает слова главы государства РИА «Новости».

«Эпидемиологическая обстановка сложная. В России и во многих других странах растет число заболевших коронавирусом, а в ряде государств снова объявлен так называемый локдаун, когда предприятия, компании приостанавливают свою деятельность или переходят в массовом порядке на удаленный режим работы», – сказал Путин.

«Сейчас, когда деловые связи, ритм работы предприятий проходят испытание на прочность, особенно важно обеспечить занятость, доходы наших граждан, защитить благополучие российских семей и их уверенность в будущем», – добавил Путин.

На встрече с членами РСПП президент также напомнил об общей ответственности государства, бизнеса и граждан за то, как страна преодолеет пандемию коронавируса, сообщает ТАСС.

«Я хотел бы вновь отметить, что здесь крайне важны именно слаженные, совместные действия государства, бизнеса, общественных организаций, да и всех граждан, понимание общей ответственности за то, как наша страна пройдет этот сложный, напряженный этап», – сказал президент.

Кроме того, Путин добавил, что встреча с членами правления РСПП уже стала традицией, благодаря которой можно обсудить волнующие деловое сообщество вопросы. Президент отметил, что представляемые РСПП компании являются системообразующими. «Они завязаны на сложные, кооперационные и торговые цепочки как в России, так и во всем мире», – сказал Путин, добавив, что предприниматели на своей практике чувствуют те вызовы, с которыми сталкиваются как национальная экономика, так и глобальные рынки.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин со ссылкой на прогноз Международного валютного фонда спрогнозировал, что Россия станет пятой экономикой мира к концу 2020 года.