Орешкин спрогнозировал вхождение России в топ-5 экономик мира к концу года

Помощник президента Максим Орешкин со ссылкой на прогноз Международного валютного фонда спрогнозировал, что Россия станет пятой экономикой мира к концу 2020 года.

Бизнес на фазе восстановления экономики РФ должен восстанавливаться самостоятельно без новых мер господдержки, добавил Орешкин, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.

«Что касается осени и восстановления экономики, то мы после режима антикризисных действий, после стабилизации экономики всегда приходим к тому моменту, когда восстановление экономики должно быть самоподдерживающимся... Вот это восстановление должно происходить уже само по себе. По мере восстановления занятости будет дальше увеличиваться спрос, шаг за шагом экономика будет восстанавливаться. Как я уже говорил, цель – чтобы в следующем году это восстановление полностью произошло», – пояснил помощник президента.

Напомним, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой Форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия – страна возможностей», образовательный партнер – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».