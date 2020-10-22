Путин призвал «ШОС+» уделить внимание совместной борьбе с коронавирусом

Президент Владимир Путин в приветствии участникам международного межпартийного форума «ШОС+» заявил о необходимости уделить отдельное внимание вопросам развития систем здравоохранения и координации усилий в борьбе с COVID.

Приветствие главы государства зачитал председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов, передает РИА «Новости».

«Отдельное внимание необходимо уделить проблематике повышения уровня и качества жизни людей, развития систем здравоохранения, с особым упором на координацию международных усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией», – говорится в тексте.

Российский лидер отметил, что участникам форума предстоит обсудить ключевые вопросы экономического и социального сотрудничества, наладить обмен передовым опытом работы по укреплению институтов парламентаризма.

«Рассчитываю, что проект «ШОС +» станет значимым и перспективным направлением межпартийного диалога, а идеи и инициативы, выдвинутые в ходе ваших конструктивных дискуссий, получат практическую реализацию на благо наших стран и народов», – заметил Путин.

Провести межпартийный форум «ШОС+» предложил председатель ЕР Дмитрий Медведев. Эту инициативу поддержали лидеры основных правящих парламентских партий стран ШОС.

Форум, который начинается в четверг, продлится два дня, в нем примут участие порядка 50 стран.

Главная тема форума – «Экономика для людей». Впервые на форуме будет создана межпартийная международная экспертная группа, которая должна будет работать постоянно и исследовать вызовы, стоящие перед ШОС и перед миром в целом.

Также в форуме примут участие представители деловых кругов, министерств и ведомств, ученое сообщество. По итогам работы форума будет принят ряд программных документов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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