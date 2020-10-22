Путин раскритиковал модели «импорта» демократии

Невозможно импортировать настоящую демократию и гражданское общество, заявил президент Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Настоящую демократию и гражданское общество невозможно импортировать, они не могут являться продуктом деятельности иностранных доброжелателей, даже если те якобы хотят как лучше», – приводит слова Путина ТАСС.

Он отметил, что нередко подлинный общественный запрос пытаются подменить интересом какой-то узкой социальной группы или интересами внешних сил. Российский лидер назвал «завозные» модели демократии фикцией без содержания и даже подобия суверенитета.

«В теории, наверное, это возможно, в теории. Но, если откровенно, я, честно говоря, с таким еще не сталкивался и не очень-то в это верю. Мы видим, как функционируют такие завозные модели демократии. Это просто оболочка, фикция, как правило. Фикция, лишенная внутреннего содержания, даже подобия суверенитета. У народа там, где реализуются подобные схемы, реально ничего не спрашивают, а руководители соответствующие – это не более чем вассалы. А за вассала, как известно, все решает господин», – отметил Путин.

Говоря о государственном устройстве, президент подчеркнул, что попытки слепо копировать кого-то неверны, важно установить гармонию в обществе, сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что при приеме решений голос россиян должен быть решающим, а запросы общества должны быть реализованы.

Также президент в ходе выступления отмечал, что сила государства – не в тотальном контроле, не в ущемлении гражданской активности, а в доверии граждан.