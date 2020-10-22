Католический священник объяснил слова Папы Римского о гей-браках

Франциск призывал защитить права людей, которые состоят в однополых отношениях, однако никакого пересмотра позиции Католической церкви по однополым бракам быть не может, заявил директор информационной службы римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

«С самого начала своего служения для Папы было очень важно обратиться к людям гомосексуальной ориентации и сказать, что Церковь для них открыта. Он сам подчеркивал, что если гомосексуальный человек сам ищет Бога, то не смеет его осуждать», – сказал РИА «Новости» Горбунов.

Он отметил, что в этом случае для понтифика была важна забота и сострадание людям, которые подвергаются дискриминации. Однако речи о браке ни с точки зрения Церкви, ни с точки зрения государства не идет.

«Речь идет о союзе, партнерстве, которое имеет определенные правовые последствия. Например, если люди живут вместе и должны иметь возможность быть допущенными в больницу, когда один из них находится в тяжелом состоянии. Или, например, нести совместную материальную ответственность. Речь идет о том, что государство должно признавать определенные права, которые существуют между живущими в таком союзе людьми. Они не должны в этом смысле дискриминироваться. На этот счет, как я понимаю, Папа получает много писем и жалоб. И он на них реагирует», – сказал священник.

При этом папа Франциск, как отметил Горбунов, много раз повторял, что подобные союзы не являются браком с точки зрения Церкви. Согласно священному писанию и церковной традиции, как пояснил он, браком является только союз мужчины и женщины.

«Точно так же Церковь выступает против признания государством однополых браков. Это принципиальный вопрос, и Католическая церковь никак не планирует пересматривать эту позицию, просто потому что не может этого сделать», – обратил внимание Горбунов.

«Но есть и плоскость прав человека, и они должны соблюдаться. Мы знаем, что во многих странах люди гомосексуальной ориентации подвергаются очень серьезной дискриминации и даже насилию и расправам. Вот эти вещи недопустимы, и Церковь должна об этом напоминать», – добавил он.

В среду глава Римско-католической церкви Франциск выступил с заявлением о том, что однополые пары имеют право на создание официальной семьи, им необходимо разрешить оформлять свои отношения в форме гражданского союза. В 2016 году Франциск заявлял, что Римско-католическая церковь должна попросить прощения у гомосексуалистов за свое прошлое отношение к секс-меньшинствам. Понтифик заявил, что приверженцы однополой любви не должны подвергаться дискриминации и согласно пасторскому посланию, их следует уважать. В 2013 году Франциск пообещал не осуждать священников-гомосексуалистов. «Если он гей и находится в поисках Бога, и его намерения чисты, кто я такой, чтобы судить его?» – задавался вопросом понтифик. Предстоятель Святого Престола отмечал, что следует простить священников за их нетрадиционную ориентацию, а их грехи отпустить.