Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи опускался на 0,07% и достигал 2784,18 пункта, а индекс РТС – на 0,02%, до 1143,17 пункта, передает ТАСС.

К 10.06 индекс Мосбиржи находился на отметке 2790,12 пункта (+0,14%). Индекс РТС торговался на уровне 1139,36 пункта (-0,36%).