ЕС объявил о санкциях против Белоруссии и не стал вводить их против Турции

Евросоюз введет санкции против Белоруссии, но не станет вводить санкции против Турции, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе сообщил, что в ЕС «Мы решили реализовать санкции», которые «согласовали в августе». В пятницу «письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен». В санкционный список пока не включили президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает ТАСС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что «саммит ЕС принял политическое решение запустить санкции, они могут быть имплементированы немедленно, сейчас это больше технические вопросы», передает РИА «Новости».

Источник сообщил, что Кипр разблокировал санкции против Белоруссии, не получив при этом желаемых ограничительных мер в отношении Турции.

По информации Agence France-Presse, в обмен на согласие Кипра разблокировать введение санкций в отношении Белоруссии саммит согласился принять в адрес Анкары жесткую резолюцию с угрозами санкций.

23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также его не признали в Германии, Польше, Эстонии, США, Японии и еще в ряде стран.

В сентябре ЕС не смог согласовать санкции против Белоруссии, так как решение заблокировал Кипр. Средиземноморское государство отказалось поддержать предложенные меры против Минска, добиваясь санкций против Турции из-за конфликта за кипрский шельф.

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