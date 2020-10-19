Экипаж МКС устранил утечку воздуха временными средствами

Экипаж Международной космической станции загерметизировал место утечки воздуха в российском модуле «Звезда» временными средствами, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Экипаж МКС загерметизировал место утечки атмосферы на станции временными средствами, находящимися на борту МКС», – сообщается на сайте госкорпорации.

Отмечается, что сейчас оперативная группа управления (ГОГУ) совместно с экипажем МКС разрабатывает программу действий для постоянной герметизации места утечки.

Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину, экипажу на МКС может потребоваться дополнительная доставка кислорода. В модуле «Звезда» найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. В понедельник космонавты пожаловались на постепенное повышение температуры в модуле МКС с утечкой воздуха.

Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи.

Утечку воздуха на МКС предложили закрыть поролоном и пленкой.