Утечку воздуха на МКС нашли с помощью пакетика чая

Космонавты нашли предполагаемое место утечки воздуха на МКС при помощи пакетика чая, движение которого в невесомости в сторону течи воздуха за борт станции было зафиксировано камерами, следует из переговоров космонавтов с Землей.

«Мы думаем, мы действительно идентифицировали вероятное место утечки. Мы распределили пакетик чая (в модуле «Звезда») перед закрытием переходной камеры», – передает ТАСС слова Иванишина.

По его словам, удалось зафиксировать движение пакетика. «У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки», – добавил он.

Согласно переговорам, вчера вечером Иванишин и Иван Вагнер оставили пакетик висеть в невесомости посреди закрытой переходной камеры модуля рядом с широкополосной системой связи. Так как течь за борт станции создает ток воздуха, космонавты рассчитывали, что очень легкий, но объемный пакетик переместится в этом направлении.

Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину, экипажу на МКС может потребоваться дополнительная доставка кислорода. В модуле «Звезда» найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. В понедельник космонавты пожаловались на постепенное повышение температуры в модуле МКС с утечкой воздуха.

В четверг Иванишин сообщил, что российские космонавты нашли возможное место утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда».

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