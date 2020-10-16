Беспрецедентное число случаев коронавируса выявили за сутки во Франции

Во Франции за сутки выявили 30621 случай заражения новым коронавирусом, что является беспрецедентным для страны уровнем, свидетельствуют данные Национального агентства общественного здравоохранения.

Показатель положительных результатов тестов на коронавирус в субботу впервые превысил символическую отметку в 30 тыс. случаев. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 10 октября: тогда за сутки выявили 26,8 тыс. новых случаев. И это при том, что даже в период весенней самоизоляции пиковые значения этого показателя не превышали 8 тыс. Общее число инфицированных во Франции за время эпидемии достигло 809684 человек, передает ТАСС.

За период с вечера среды до вечера четверга во Франции умерли 88 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Всего за время эпидемии во Франции умерли 33125 человек, из них в больницах скончались 22269. Показатель положительных результатов тестов на коронавирус в четверг достиг 12,6%, хотя еще 10 дней назад эта цифра составляла 8,6%.

За последнюю неделю во Франции госпитализированы 6529 человек. Из них 1750 помещены в реанимацию, что также является самым высоким показателем за последние несколько месяцев.

Напомним, с 17 октября во Франции из-за коронавируса ввели комендантский час. За период с 10 по 11 октября в стране выявили 26896 случаев заражения новым коронавирусом.

Напомним также, 4 октября число заразившихся коронавирусом в мире превысило 35 млн человек, а 29 сентября число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в мире превысило 1 млн человек. Ранее ВОЗ не исключила, что число жертв коронавируса до начала массовой вакцинации может достичь 2 млн человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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