Экс-премьер Киргизии рассказал, кто заставил президента Жээнбекова уйти в отставку

«Теперь власть полностью переходит в руки одного человека – Садыра Жапарова. Что после этого ожидает страну – только Всевышнему известно», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший премьер-министр Киргизии Феликс Кулов. Так он прокомментировал решение президента Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку.

«Сегодня мы с президентом провели встречу, которая началась в 11:00 по местному времени и завершилась ближе к 13:00. Во время этой встречи разговора об отставке не было. Наоборот, все убеждали Жээнбекова в том, что в такое кризисное время необходимо, чтобы все легитимные органы власти работали рука об руку. Он был с этим согласен», – рассказал экс-вице-президент и бывший премьер-министр Киргизии Феликс Кулов.

«Потом в резиденцию президента приехали избранный премьер-министр Садыр Жапаров и его сподвижник Камчыбек Ташиев. Я столкнулся с ними на лестнице буквально на 10 секунд, мы дежурно поздоровались, и они побежали наверх, к президенту», – продолжил Кулов.

Об отставке Жээнбекова Кулов узнал, когда прибыл к себе домой. Собеседник признался: «Заявление о том, что он попытался избежать кровопролития, вызвало у меня тревогу. Видимо, Жапаров и Ташиев ему дали такую информацию, которая заставила президента резко поменять свое мнение».

Собеседник допускает, что Жапаров и Ташиев сказали Жээнбекову о подготовке силового захвата власти, и «чтобы не повторять ошибок предыдущих президентов – Жээнбеков все-таки решил уйти в отставку, чтобы хотя бы ненадолго остановить протесты».

При этом Кулов склоняется к пессимистичному прогнозу дальнейшего развития событий. «Сторонники Жапарова требуют роспуска парламента, хотят сместить спикера Исаева и вынудили президента уйти в отставку. Это означает, что власть полностью переходит в руки одного человека. Что после этого ожидает страну и как другие страны отнесутся к такому развитию событий – только Всевышнему известно», – заключил Кулов.

Напомним, что в четверг президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о своем решении уйти в отставку. «Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан», – передает его слова РИА Новости.

Жээнбеков также призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из Бишкека и вернуть мирную жизнь. Сейчас, по словам объявившего об отставке президента, ситуация в Киргизии близка к конфликту между протестующими и силовиками, передает ТАСС.

Полномочия президента Жээнбекова после его отставки перешли к Канату Исаеву, который был назначен спикером парламента во вторник.

Отметим, что еще в среду пресс-секретарь Жээнбекова назвала не соответствующей действительности информацию о том, что президент Киргизии обещал покинуть пост в течение трех дней. К этому его в понедельник призвал бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Также пресс-секретарь сообщила, что Жээнбеков уйдет в отставку только после новых парламентских выборов.

В пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Кроме того, Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова. Новым премьером стал Садыр Жапаров. В то же время Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.

Напомним, с 5 октября в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, после чего освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Позже Атамбаев был задержан спецназом Киргизии в особняке в Кой-Таше.