В Киргизии рассказали о переговорах по отставке Жээнбекова

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Садыр Жапаров обсуждают возможность отставки главы государства, сообщила пресс-секретарь киргизского лидера Толгонай Стамалиева.

«Да, проводят переговоры, переговоры продолжаются», – цитирует ТАСС Стамалиеву.

Ранее бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев призвал нынешнего главу республики Сооронбая Жээнбекова немедленно покинуть пост.

В пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Кроме того, Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова. В то же время Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.

Напомним, с 5 октября в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, после чего освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Позже Атамбаев был задержан спецназом Киргизии в особняке в Кой-Таше.