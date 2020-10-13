Губернатор Солодов объяснил, почему на Камчатке не вводили режим ЧС

Глава Камчатского края Владимир Солодов пояснил, почему не стал вводить режим чрезвычайной ситуации из-за экологической обстановки, сложившейся на побережье Камчатки.

«Как только 29 сентября в мой адрес поступило обращение, в тот же день были взяты пробы воды, и в тот же день полный исчерпывающий перечень мероприятий был применен. И там же было понятно, что предельно допустимой концентрации опасных ядовитых для человека веществ в воде нет, которые могли бы стать основанием введения режима чрезвычайной ситуации», – пояснил Солодов в рамках круглого стола «Экология на Камчатке: природный катаклизм или техногенная авария?», который прошел в Общественной палате. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Да, океан имеет разный цвет ... Ученые могут подтвердить, что пена имеет разное происхождение с учетом того, что перед этим была достаточно сильная волновая нагрузка, штормы, то появление пены, конечно, не может являться основанием для введения чрезвычайной ситуации. У ЧС есть вполне понятные критерии введения. Это в первую очередь нанесение ущерба жизни и здоровью граждан или значительный материальный ущерб объектам. В этот момент, и даже до сих пор, я считаю, что вполне обосновано режим ЧС не был введен», – пояснил губернатор.

Глава региона отметил, что ущерб, который был виден на побережье в виде выбросов гидробионтов, до сих пор не посчитан. Его сложно оценить из-за постоянно меняющейся в океане ситуации.

«Были версии, что власти за день убрали Халактырский пляж. Это может высказывать человек, который не понимает, что такое Халактырский пляж, что это десятки километров песка, безлюдной местности, трудно достижимой, к которой каждый день приливом выносится что-то и каждый день уносится. Поэтому сейчас мы начинаем устанавливать ущерб, благодаря деятельности подводных дайверов. Только там видно, что есть массовое поражение морских гидробионтов. Поверхностно океан абсолютно нормальный», – сказал Солодов.

Также на совещании в Общественной палате глава Росгидромета Игорь Шумаков сообщил, что все пробы воды, взятые Росгидрометом на Камчатке, на сегодняшний день «чистые», передает ТАСС.

«На сегодняшний день, по последним данным Росгидромета, у нас все пробы «чистые», исключая одну – небольшое превышение по концентрации фенола», – сообщил он в рамках круглого стола.

По словам Шумакова, превышение фенола обнаружено в размере 1,8 предельно допустимой концентрации. «Такое случается. Такое бывает каждый день. Мы измеряем», – отметил он.

Солодов в ходе совещания отметил, что состояние здоровья серферов, которые обратились за медицинской помощью после заплывов в Тихом океане, в норме.

«Состояние здоровья 20 человек, которые обратились в систему здравоохранения, вполне нормальное. Они не имеют тенденцию к ухудшению, и по тем анализам, которые были проведены, нет никаких оснований опасаться за состояние их здоровья», – приводит его слова РАПСИ.

Ранее вице-президент РАН Андрей Адрианов сообщил, что морская экосистема на Камчатке очень быстро восстанавливается после «токсинного удара» микроводорослей, вызвавшего гибель морских организмов, пик загрязнения воды уже пройден.

До этого директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров заявил, что токсичные водоросли являются одной из основных версий загрязнения воды и массовой гибели микроорганизмов и рыб в Авачинском заливе на Камчатке.

Напомним, загрязнение океанской воды на Камчатке привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж. Признаки загрязнения также выявлены еще на трех участках Авачинского залива.