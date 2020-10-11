Названа основная причина загрязнения побережья Камчатки

Токсичные водоросли являются одной из основных версий загрязнения воды и массовой гибели микроорганизмов и рыб в Авачинском заливе на Камчатке, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

«Был целый ряд возможных причин произошедшего. Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач – провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы. Красный прилив – это не значит, что вода красная. Это общее название явления, когда выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и во многих случаях – на человека. Если они находятся в воде, и она попадает на вас, можно получить ожог. Поэтому эта версия, как и другие, будет рассматриваться», – отметил Озеров, слова которого приводятся на сайте Камчатского края.

Ранее ученый отметил, что, несмотря на то что техногенное влияние Козельского полигона на акваторию Авачинского залива исключено по результатам исследований, необходимо изучить другие места захоронения опасных веществ в Камчатском крае.

«Мы должны рассматривать техногенные факторы полигонов, которые существуют. Я не думаю, что они будут иметь столь сильное влияние. Но тем не менее мы не можем исключать вредное воздействие веществ, которые захоронены, например, в бухте Приливной и так далее. Я думаю, что необходимые исследования будут проведены в ближайшее время», – сказал ученый.

4 октября были отобраны пробы воды из рек, которые впадают в северную часть Авачинского залива. Выполненные анализы показали отсутствие нефтепродуктов, а также каких-либо значительных превышений концентрации вредоносных элементов.

Напомним, загрязнение океанской воды на Камчатке привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж. Признаки загрязнения также выявлены еще на трех участках Авачинского залива. Накануне Солодов обсудил ситуацию с руководителем климатического направления российского отделения Greenpeace Василием Яблоковым. Губернатор Камчатского края рассказал представителю всемирной экологической организации о результатах облета акватории Авачинского залива. В среду он совместно с группой ученых осмотрел с воздуха несколько бухт, и провел осмотр «на земле» одного из участков побережья. Там отобрали различные пробы, их направили для исследования во Владивосток.