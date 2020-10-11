Названа основная причина загрязнения побережья Камчатки

Взгляд
11 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:01  |  vz.ru
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Какой президент США выгоден России

Цены на нефть находятся в зависимости от результатов американских выборов Patrick Semansky/AP/ТАСС
Рынок гадает, кто победит на президентских выборах в ноябре – демократ Джо Байден или Дональд Трамп. В зависимости от этого рисуются разные экономические сценарии. Какие экономические последствия ждать российской экономике, если на выборах в США победит Джо Байден? Как это скажется на «Северном потоке – 2» и что станет с ценами на нефть и курсом доллара? Подробности...
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Контрреволюцию в Киргизии возглавил боевой генерал

В ходе беспорядков в Киргизии пострадали сотни человек IGOR KOVALENKO/EPA/ТАСС
Глава киргизского государства Жээнбеков, выжидавший трое суток после бунта, наконец начал действовать. Он ввел режим ЧП, поменял армейскую верхушку и приказал новому шефу Генштаба, ветерану афганской войны генералу Омуралиеву вывести армию на улицы Бишкека и навести порядок. Однако ситуация в республике все еще остается взрывоопасной.  Подробности...
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«Тяжелых больных коронавирусом стало больше, чем весной»

Масочный режим, к сожалению, перестал восприниматься как обязательная норма Сергей Фадеичев/ТАСС
«И вирусологи, инфекционисты, и не имеющие отношения к медицине люди надеялись: в июле-августе COVID-19 сойдет на нет. Ан не тут-то было!», – отметил один ведущих российских вирусологов, доктор медицинских наук Виктор Зуев. В интервью газете ВЗГЛЯД эксперт рассказал о самых распространенных мифах о коронавирусе, и объяснил, почему не оправдались надежды на завершение пандемии к нынешней осени. Подробности...
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Врачи и медсестры бегут из Латвии

Латвийская медицина испытывает проблемы и с медсестрами, и с врачами SANDER ILVEST/Reuters
Медицинская трагедия разворачивается в Латвии - жители этой страны, страдающие онкологическими заболеваниями, умирают прямо в очередях на процедуры. Эта ситуация стала олицетворением того положения, в котором оказалась вся латвийская медицина. Нищие зарплаты и репрессии против русского языка - не единственная причина, из-за которой врачи Латвии массово покидают родину. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Русскую деревню спасут удаленщики

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Эффективность труда так повысилась, что одна семья справляется с тем, на что раньше требовалось 10 семей. А в остальных домах живут те, кто по удалёнке работает с каким-нибудь Тайванем или Гонконгом, а грядки у него перед домом чисто для удовольствия. Подробности...
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Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы

Алексей Алешковский, сценарист
Патриотизм хорош, когда им движет любовь, а не ненависть. Но одно и то же чувство разные люди считают и нормой, и безумием. И вот украинский патриотизм становится крайним прибежищем российского либерала. Парадокс или неумолимая логика? Подробности...
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Бодипозитив – это не только про толстых

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Быть body positive – значит иметь позитивное отношение к своему телу, потому что оно и есть мы. И любые действия, связанные со своим телом, любую заботу, совершать из любви к нему, а не из ненависти. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера.
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    Названа основная причина загрязнения побережья Камчатки

    11 октября 2020, 11:20

    Текст: Евгения Шестак

    Токсичные водоросли являются одной из основных версий загрязнения воды и массовой гибели микроорганизмов и рыб в Авачинском заливе на Камчатке, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

    «Был целый ряд возможных причин произошедшего. Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач – провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы. Красный прилив – это не значит, что вода красная. Это общее название явления, когда выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и во многих случаях – на человека. Если они находятся в воде, и она попадает на вас, можно получить ожог. Поэтому эта версия, как и другие, будет рассматриваться», – отметил Озеров, слова которого приводятся на сайте Камчатского края. 

    Ранее ученый отметил, что, несмотря на то что техногенное влияние Козельского полигона на акваторию Авачинского залива исключено по результатам исследований, необходимо изучить другие места захоронения опасных веществ в Камчатском крае. 

    «Мы должны рассматривать техногенные факторы полигонов, которые существуют. Я не думаю, что они будут иметь столь сильное влияние. Но тем не менее мы не можем исключать вредное воздействие веществ, которые захоронены, например, в бухте Приливной и так далее. Я думаю, что необходимые исследования будут проведены в ближайшее время», – сказал ученый.

    4 октября были отобраны пробы воды из рек, которые впадают в северную часть Авачинского залива. Выполненные анализы показали отсутствие нефтепродуктов, а также каких-либо значительных превышений концентрации вредоносных элементов.

    Напомним, загрязнение океанской воды на Камчатке привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж. Признаки загрязнения также выявлены еще на трех участках Авачинского залива. Накануне Солодов обсудил ситуацию с руководителем климатического направления российского отделения Greenpeace Василием Яблоковым. Губернатор Камчатского края рассказал представителю всемирной экологической организации о результатах облета акватории Авачинского залива. В среду он совместно с группой ученых осмотрел с воздуха несколько бухт, и провел осмотр «на земле» одного из участков побережья. Там отобрали различные пробы, их направили для исследования во Владивосток.


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