Глава ДНР призвал Зеленского уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский, заявляя о готовности покинуть пост, если не сможет остановить гражданскую войну в Донбассе, расписался в нежелании закончить конфликт, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По словам Пушилина, после заявления Зеленского о готовности покинуть свой пост, если не сможет закончить войну на территории Донбасса ему будет логично подавать в отставку. Во-первых, заметил он, за то время, пока президент Украины находится у власти, при желании можно было уже давно закончить войну. Значит, реальных намерений не было и нет – условия перемирия Украина не выполняет, передает ФАН слова главы ДНР.

«Во-вторых, Зеленский публично демонстрирует, что ДНР и ЛНР не являются сторонами конфликта, а ведь именно с нами Украине нужно договариваться. Он уверяет, что субъектами в минском процессе являются Украина и Россия при посредничестве ОБСЕ. О чем тут можно говорить?!» – задался вопросом он.

По мнению Пушилина, когда идет сознательная подмена понятий, искажающая весь смысл минских договоренностей, то вряд ли можно прогнозировать хоть какой-то прогресс в мирном урегулировании конфликта в Донбассе.

«Фактически это признательные показания Зеленского – подпись под нежеланием закончить войну. При таких условиях самоотвод – лучший вариант для всех», – заключил он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Би-би-си заявил, что если он сам не сможет достичь мирного урегулирования ситуации в Донбассе, стране понадобится новый лидер. Он отметил, что что верит в мир в Донбассе, иначе не шел бы в президенты Украины.

Газета ВЗГЛЯД писала, что переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик.