Ефремов возместил 800 тыс. рублей старшему сыну Захарова

Осужденный на восемь лет актер Михаил Ефремов возместил моральный ущерб старшему сыну погибшего Сергея Захарова, сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

«В апелляционной жалобе Ефремов сообщает, что возместил моральный вред потерпевшему в размере 800 тыс. рублей», – пояснила ТАСС пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Адвокат старшего сына Захарова Сергей Аверцев уточнил, что потерпевшая сторона на данный момент получила только часть денег.

Напомним, суд взыскал с актера 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова, а также лишил Ефремова водительских прав на три года после освобождения. Старший сын погибшего просил суд о 7,3 млн.

Аверцев заявлял, что защита осталась недовольна размером компенсации.

Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.