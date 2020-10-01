Азербайджан назвал число погибших мирных гражданах в Карабахе

С начала обострения ситуации в Нагорном Карабахе в результате артобстрелов погибли 16 азербайджанских гражданских лиц, еще 55 ранены, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

«В результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами территорий с плотным проживанием мирного азербайджанского населения к настоящему времени погибли 16 и ранены 55 гражданских лиц», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, российский МИД после раздельных переговоров с главами МИДов Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и 3ограбом Мнацаканяном сообщил, что Россия готова предоставить московскую площадку для проведения контактов по конфликту в Нагорном Карабахе.

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия делает все, чтобы вывести ситуацию в Нагорном Карабахе из острой фазы, поддерживая контакты как с Азербайджаном, так и с Арменией.

Азербайджан пообещал проводить военную операцию в Карабахе до вывода ВС Армении.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД