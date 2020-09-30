Россия предложила площадку для решения конфликта в Карабахе

Россия готова предоставить московскую площадку для проведения контактов по конфликту в Нагорном Карабахе, сообщил российский МИД после раздельных переговоров с министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении 3ограбом Мнацаканяном.

«Подтверждена готовность предоставить московскую площадку для организации соответствующих контактов, включая проведение очередной встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и России», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия продолжит как в национальном качестве, так и вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ прилагать усилия для урегулирования конфликта дипломатическими средствами.

В ходе диалогов с азербайджанским и армянским коллегами Лавров выразил озабоченность масштабными боевыми действиями.

«Озвучен призыв к незамедлительному прекращению огня и деэскалации напряженности, а также недопущению провокационной и воинственной риторики. Акцентирована необходимость скорейшего возврата сторон за стол переговоров», – отметили в МИД.

Напомним, Мнацаканян в беседе с Лавровым сообщал, что в конфликт была вовлечена Турция.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду заявил, что вывод армянских войск является единственным условием прекращения боевых действий.

Азербайджан пообещал проводить военную операцию в Карабахе до вывода ВС Армении.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе.