Главы МИД России и Армении обсудили ситуацию в Карабахе

Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян по телефону обсудили обострившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе.

Собеседники подчеркнули, что недопустимо вмешательство внерегиональных сил, направленных на подрыв стабильности, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление армянского МИД.

«Мнацаканян рассказал российскому коллеге о ситуации, сложившейся в результате агрессии Азербайджана по всей протяженности линии соприкосновения... Он решительно осудил непосредственную военно-политическую и военно-техническую вовлеченность Турции в боевые действия, которые Азербайджан ведет как на линии соприкосновения, так и на армяно-азербайджанской границе», – добавили в ведомстве.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду заявил, что вывод армянских войск является единственным условием прекращения боевых действий.

Азербайджан пообещал проводить военную операцию в Карабахе до вывода ВС Армении.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе.