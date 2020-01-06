Немецкие СМИ: У Трампа нет стратегии по Ближнему Востоку

Политолог и профессор Кельнского университета Томас Егер считает, что у президента США Дональда Трампа, как и у его предшественника Джорджа Буша-младшего отсутствует политическая стратегия для Ближнего Востока, что предоставляет свободу действия другим игрокам, в том числе России.

«США убили архитектора иранской военной политики в арабском мире – это тяжелый удар для Тегерана. Иран и его союзники, вероятно, отреагируют на эту атаку применением силы. Президент США Дональд Трамп в очередной раз показал, что у него отсутствует стратегия по Ближнему Востоку», – написал Егер в журнале Focus, перевод статьи которого приводит ИноПресса.

Он напомнил, что конфликт между США и Ираном обостряется на протяжении нескольких месяцев, а американский ракетный удар по автомобилям в Ираке, по его словам, стал последней кульминацией этого противоборства.

Егер считает, что убийство Сулеймани можно считать предупреждением всем, кого США считают частью неугодных режимов, «ведь генерал Сулеймани, несомненно, входил в число наиболее явных врагов США, даже если были периоды, когда он сотрудничал с американскими властями, например, в борьбе против «Талибана» в Афганистане».

Эксперт также считает, что «конфликт с Ираном в очередной раз продемонстрировал США геостратегическую ценность Ирака». «Это значит, что иранская эскалация последних недель, вопреки своей цели, привела к тому, что США снова стали более активны на Ближнем Востоке. Трампу придется совместить это с острым желанием его электората не быть снова замешанными в боевых действиях. Как и его предшественник, он будет использовать для этого скрытое применение силы. Это будет еще больше накалять конфликт и повлечет за собой последствия для остальных действующих лиц Ближнего Востока, которые активны в Сирии, Йемене и все больше в Ливии», – пишет Егер.

Он уверен, что «со времен вторжения в Ирак при президенте Буше у США отсутствует политическая стратегия для Ближнего Востока», что «предоставляет другим игрокам – России, Турции и Ирану – свободу действия, которую они используют с тех пор». «Европейские государства также не могут здесь ничего предложить кроме банальных и недейственных слов. В этом заключается действительный недостаток западной политики, который необходимо срочно устранить и в концептуальных рамках которого затем можно будет также по-новому урегулировать отношения с Ираном», – констатирует Егер.

В Ираке 3 января в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. После этого парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где те находятся с 2003 года. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что если Ирак хочет, чтобы США вывели войска, Багдаду придется заплатить миллиарды долларов.

Тем временем стало известно, что палата представителей Конгресса США на этой неделе примет решение об ограничении военных полномочий американского президента по Ирану. Такое решение последовало после того, как Трамп пригрозил Ирану в случае ответной атаки нанести «непропорциональный» удар и заявил о праве США уничтожать иранские культурные объекты.