Полномочия Трампа по Ирану захотели ограничить

Палата представителей Конгресса США на этой неделе примет решение об ограничении военных полномочий американского президента Дональда Трампа по Ирану, сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси.

Пелоси сообщила, что ожидается голосование «по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия» Трампа «в отношении Ирана», передает РИА «Новости».

Новый документ схож с резолюцией, которую внес в Сенат Тим Кейн из Демократической партии. Кейн призвал запретить Трампу воевать с Ираном без разрешения Конгресса.

В пресс-релизе поясняется, что резолюция должна подтвердить «давние надзорные обязанности» Конгресса – без «дальнейшего решения» Конгресса «военные действия администрации в отношении Ирана прекратятся в течение 30 дней».

Напомним, Пелоси резко раскритиковала военную операцию, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Трамп пригрозил Ирану в случае ответной атаки нанести «непропорциональный» удар.

Также американский лидер заявил о праве США уничтожать иранские культурные объекты.

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